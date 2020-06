«Looney Toons»

Elmer chasse Bugs Bunny sans fusil

Les créateurs des nouveaux épisodes des «Looney Toons» ont choisi de ne plus utiliser d’armes à feu dans le dessin animé.

C’est une page qui se tourne. Elmer Fudd n’utilise plus de fusil pour chasser Bugs Bunny et Daffy Duck. Ainsi en ont décidé les producteurs des nouveaux épisodes des «Looney Toons» disponibles sur la plateforme de streaming HBO Max. «Nous n’utilisons plus d’armes à feu, mais il reste la violence du dessin animé: la dynamite, les explosifs», a déclaré Peter Browngardt, producteur exécutif de la série, au «New York Times».