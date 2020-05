Espace

Elon et Gwynne, le duo qui fait voler SpaceX

Elon Musk, fondateur de SpaceX, dirige avec son bras droit Gwynne Shotwell la société qui n’a pas encore 20 ans.

«J’avais raté les trois premiers lancements, ils avaient échoué. Heureusement le quatrième, dans lequel on avait mis tout l’argent qui nous restait, a marché sinon on aurait mis la clé sous la porte. La fortune nous a souri ce jour-là», a raconté Elon Musk, fondateur et «ingénieur en chef» de SpaceX, en 2017.