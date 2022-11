Rachat de Twitter : Elon Musk a cédé pour près de 4 milliards de dollars de titres Tesla

Elon Musk a cédé pour près de 4 milliards de dollars de titres du constructeur automobile Tesla entre vendredi et mardi, au moment où il doit financer le rachat, il y a un peu plus d’une semaine, de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Les trois opérations concernent au total plus de 19 millions d’actions, soit un peu plus de 4% du nombre total de titres possédés par Elon Musk, et 0,6% du nombre total d’actions en circulation, selon des formulaires déposés auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC).