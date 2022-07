People : Elon Musk a eu des jumeaux avec une dirigeante de sa startup Neuralink

Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, en passe de racheter Twitter, a eu des jumeaux en novembre avec une dirigeante de Neuralink, une autre de ses entreprises.

Selon un article du site spécialisé Business Insider publié mercredi, Elon Musk et Shivon Zilis, Canadienne âgée de 36 ans, ont fait une demande en avril auprès d’un tribunal au Texas pour changer le nom des deux bébés. Ils voulaient leur donner le nom de famille du père et, en guise de second prénom, le nom de famille de la mère. Leur demande a été approuvée par un juge, d’après les documents juridiques consultés par Business Insider.