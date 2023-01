Procès : Elon Musk à la barre pour se défendre d’accusations de fraude

«Faux et trompeur»

La proposition du milliardaire était «incomplète, incohérente et illusoire par certains aspects», a indiqué vendredi Guhan Subramanian, un professeur de Harvard et spécialiste de ce type de transactions, appelé à témoigner par les plaignants. Il a mis en avant le manque de contrôle du conseil d’administration sur les tweets d’Elon Musk, «l’absence de consultation» avec des avocats et des banquiers et «l’annonce unilatérale» sur Twitter pour démontrer à quel point l’approche du patron de Tesla divergeait de façon «extrême» du processus habituel.