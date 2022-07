Réseaux sociaux : Elon Musk de retour sur Twitter avec une photo de lui au côté du pape François

Le milliardaire, absent depuis dix jours du réseau social qu’il est en train de racheter, a publié ce samedi plusieurs tweets, dont un cliché de sa rencontre, la veille, avec le souverain pontife.

Sur la photo publiée par Elon Musk (ici, tout à gauche), on peut voir le pape François ainsi que quatre des enfants du milliardaire: Damian, Kai, Saxon et Griffin.

L’homme le plus riche du monde a eu au total huit enfants: six avec Justine Musk (née Wilson) dans les années 2000, dont un décédé quelques semaines après sa naissance, et, plus récemment, deux avec la musicienne Grimes. Le lieu et les détails de la rencontre ne sont pas précisés par le patron de Tesla et SpaceX, alors que de son côté le Vatican n’a pas communiqué sur cette visite de nature privée au pape François.