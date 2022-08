Justice : Twitter: Elon Musk demande au lanceur d’alerte de témoigner

Dans un document adressé le mois dernier à deux régulateurs américains ainsi qu’au ministère de la Justice, celui qui se présentait comme un lanceur d’alerte, mettait en cause Twitter pour sa cybersécurité défaillante. Il accusait aussi les dirigeants de l’entreprise de San Francisco d’avoir volontairement surestimé publiquement l’ampleur de leur lutte contre les faux comptes et les spams.

Participation «involontaire»

L’entrepreneur et ses avocats ont remis, samedi, à Peiter Zatko une assignation lui réclamant tous les documents et communications en sa possession relatifs «à l’impact et aux effets des faux comptes et spams sur l’activité de Twitter», selon le document versé au dossier que l’AFP a pu consulter. La période considérée va du 1er janvier 2019 à la date de réception de l’assignation.