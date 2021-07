États-Unis : Elon Musk devant un tribunal pour l’acquisition de SolarCity par Tesla

L’entrepreneur est poursuivi par des investisseurs qui estiment qu’il a failli à ses devoirs quand il a décidé que Tesla rachèterait le fabricant de panneaux solaires en 2016.

Plainte en nom collectif

Les investisseurs qui ont porté plainte en nom collectif contre lui, principalement des fonds de pension, lui reprochent de ne pas avoir servi leurs meilleurs intérêts et d’avoir gâché des biens de Tesla en rachetant SolarCity en 2016, alors même que cette entreprise était loin d’être rentable et fortement endettée. Elon Musk était alors président du conseil d’administration des deux entreprises et possédait des parts de SolarCity, une société cofondée par deux cousins suite à sa suggestion. Pour les plaignants, le rachat était simplement une façon d’aider SolarCity, qui était prêt à faire faillite. Ce qui a profité à Elon Musk, son frère, ses cousins et à quelques personnes au sein de Tesla, au détriment du groupe et de ses actionnaires minoritaires. Ils demandent des dommages, sans préciser de montant.