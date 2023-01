Twitter : Elon Musk devient «M. Tweet» et dit ne plus pouvoir changer

Elon Musk ne s’appelle plus Elon Musk sur Twitter. Le patron du réseau social et de Tesla s’est rebaptisé «M. Tweet» sur son compte officiel @elonmusk. «J’ai changé mon nom en M. Tweet, maintenant Twitter ne me laisse pas le changer», a-t-il écrit mercredi sur le ton de l’humour, accompagnant son message d’un émoji riant aux larmes. Le fantasque milliardaire a ainsi fait un clin d’œil aux utilisateurs s’étant plaints par le passé de ne plus pouvoir récupérer leur nom, en raison des règles d’utilisation du réseau social.