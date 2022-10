Réseaux sociaux : Elon Musk dit acheter Twitter pour «essayer d’aider l’humanité»

Elon Musk n’a pas encore officiellement finalisé l’acquisition de Twitter, mais plusieurs signaux montrent que l’opération est en cours. L’entrepreneur s’est notamment rendu au siège du réseau social mercredi et s’est rebaptisé «Chief Twit» sur son profil – jeu de mots entre «chef Twit» et «chef crétin», en anglais. D’après le «Wall Street Journal», les banques participant aux financements ont aussi commencé à envoyer l’argent.

L’action de Twitter sera suspendue ce vendredi

Aux annonceurs, Elon Musk assure dans son message qu’il n’a pas engagé l’opération parce que c’était «facile» ou «pour se faire de l’argent», mais pour «essayer d’aider l’humanité». «En plus de respecter les lois, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous», écrit-il. Les utilisateurs doivent pouvoir choisir leur expérience «selon leurs préférences, de la même façon que vous pouvez par exemple voir des films ou jouer à des jeux vidéo pour tous les âges». Il est par ailleurs essentiel, selon le milliardaire, de montrer des publicités qui correspondent le plus possible aux «besoins» des internautes.