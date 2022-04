Justice : Elon Musk doit continuer à faire valider ses tweets sur Tesla

Le milliardaire avait demandé à mettre fin à l’accord passé avec le gendarme américain de la bourse, qui l’oblige à faire approuver ses messages par un juriste compétent avant leur publication.

Accord «sciemment et volontairement conclu»

La requête de l’homme d’affaires, qui affirmait que la SEC cherchait à «harceler Tesla et à réduire au silence Elon Musk», a été rejetée. Elon «Musk ne peut pas chercher à rétracter un accord qu’il a sciemment et volontairement conclu en affirmant simplement qu’il avait eu l’impression à l’époque qu’il devait accepter, mais qu’il aurait préféré en fait refuser, maintenant que le spectre d’un litige n’est plus qu’un lointain souvenir et que son entreprise est devenue, à ses yeux, invincible», écrit le juge Lewis Liman dans sa décision.