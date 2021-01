Jamie Lynn Spears : «Elon Musk est un tueur de chats»

Jamie Lynn Spears accuse le patron de Tesla d’être responsable de la mort de plusieurs de ses félins qui n’ont pas entendu les voitures électriques arriver.

La petite soeur de Britney Spears en a gros sur la patate. Jamie Lynn, 29 ans, a perdu plusieurs chats ces derniers temps et, selon elle, c’est à cause des Tesla. «Je sais qu’il y a des choses plus importantes dans le monde en ce moment, mas quelqu’un doit doit avertir Elon Musk que la Tesla est un tueur de chats secret et c’est un problème qu’il faut vraiment résoudre», a déclaré l’actrice et chanteuse dans une vidéo Instagram qu’elle a ensuite supprimée (mais que certains se sont empressés d’enregistrer).