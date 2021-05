États-Unis : Elon Musk et Jeff Bezos: combat de coqs dans l’espace

Les deux milliardaires se livrent une bataille sans merci dans la course à la conquête spatiale.

Le duel entre Elon Musk (à gauche) et Jeff Bezos donne lieu à des attaques fréquentes, parfois en dessous de la ceinture. AFP

La Terre semble trop étroite pour voir cohabiter les deux patrons multimilliardaires Elon Musk et Jeff Bezos, qui se livrent une bataille sans merci pour devenir le prochain empereur de l’espace. Le duel entre les deux hommes donne lieu à des attaques fréquentes, parfois en dessous de la ceinture. Lundi soir, Elon Musk s’est fendu d’un tweet particulièrement suggestif et à connotation sexuelle au sujet du projet concurrent de Jeff Bezos de développer un engin d’alunissage pour la NASA, un appel d’offres finalement remporté par SpaceX, la division spatiale du patron de Tesla.

«C’est davantage qu’une bataille pour l’espace», commente Dan Ives, analyste pour la société Wedbush. «C’est une bataille d’egos.» Celle-ci «a pris une tournure encore plus personnelle» poursuit-il, depuis que les deux hommes, qui ont lancé leurs sociétés spatiales au début des années 2000, sont au coude à coude dans le classement des grandes fortunes. Jeff Bezos, 57 ans et fondateur du groupe Blue Origin, est l’homme le plus riche au monde avec 202 milliards de dollars, tandis qu’Elon Musk, 49 ans, patron fantasque de Tesla et SpaceX, occupe la troisième place avec 167 milliards de dollars, selon Forbes.

Satellites

Si cette rivalité fait les choux gras de la presse depuis des années, elle se cristallise aujourd’hui sur deux grands projets, celui des constellations de satellites, qui visent à développer l’Internet à haut débit et les objets connectés, et celui des vols habités dans l’espace, liés à des missions ou au tourisme. Le développement de projets spatiaux se fait conjointement à de juteux contrats publics, proposés principalement par la NASA et l’armée américaine, qui sous-traitent de manière croissante au privé, permettant à ces entreprises de disposer de budgets conséquents pour développer parallèlement des programmes à des fins commerciales.

À ce jeu, l’avantage est aujourd’hui nettement à Elon Musk. SpaceX, pour son réseau Starlink, a envoyé avec son propre lanceur des centaines de satellites en orbite, tandis que Jeff Bezos, qui prévoit d’investir 10 milliards de dollars dans sa constellation Kuiper, n’a encore lancé aucun satellite après avoir pris du retard dans le développement de sa première fusée.

M. Musk a même pris l’ascendant psychologique sur M. Bezos sur son propre terrain, le cloud. La division Azure de Microsoft, spécialiste de l’informatique à distance, s’est alliée fin 2020 à SpaceX dans un projet de 10 milliards de dollars, après un appel d’offres du Pentagone remporté par Azure aux dépens… d’Amazon.

SpaceX «a acquis un certain degré de confiance avec la NASA», constate Xavier Pasco, directeur pour la Fondation pour la recherche stratégique. La société spatiale d’Elon Musk assure ainsi le ravitaillement régulier de la Station spatiale internationale depuis 2012, et y achemine les astronautes de la NASA et de ses partenaires depuis l’an dernier, dont Thomas Pesquet ce mois-ci.

Tribunaux

«Le simple fait (que SpaceX) soit certifiée pour envoyer des astronautes est une étape très importante», dit M. Pasco. «Blue Origin ne dispose d’aucun de ces signes de confiance car ils ne sont pas opérationnels», poursuit l’expert. De quoi rendre furieux M. Bezos, réduit à contester nombre de ces marchés publics en justice. Car le patron d’Amazon a ce projet spatial chevillé au corps, c’est d’ailleurs l’une des trois priorités évoquées dans sa lettre aux employés d’Amazon en février, dans laquelle il avait annoncé renoncer à son poste de directeur général.

Il rêve de coloniser l’espace, sur le modèle du physicien Gerard O’Neill, mais moque le rêve fou d’Elon Musk de coloniser Mars. «Je dis à mes amis qui veulent coloniser Mars, allez passer un an au sommet du mont Everest d’abord et dites-moi si vous vous y sentez bien, car c’est un paradis à côté», a-t-il lancé lors d’une conférence en 2019, sans citer M. Musk. Au-delà de la bataille d’ego, il y a la bataille financière.

«Bezos et Musk savent que le vainqueur de la prochaine bataille spatiale sera couronné d’ici un à deux ans», souligne Dan Ives, pour qui la monétisation de ce marché commencera réellement dans 15 à 20 ans et pourrait représenter plusieurs milliers de milliards de dollars.