On pourra devenir ami avec un Tesla Bot

Robot humanoïde Tesla : Elon Musk: «Ils pourraient devenir de super potes!»

Le milliardaire a de nouvelles ambitions pour le futur robot humanoïde de Tesla. Plus qu’une aide au quotidien, les Tesla Bot pourraient «développer une personnalité».

Selon Elon Musk, Tesla Bot sera plus qu’un support qui s’adonnera aux tâches répétitives et ennuyeuses.

Invité du dernier podcast de Lex Fridman fin décembre 2021, Elon Musk a quelque peu étayé son propos et ses ambitions autour du produit, qui selon ses dires, sera plus qu’un support qui s’adonnera aux tâches répétitives et ennuyeuses.