Réseaux sociaux : Elon Musk lance un sondage pour savoir s’il doit rester patron de Twitter

«Dois-je quitter la direction de Twitter?» a demandé Elon Musk dans la nuit de dimanche à lundi sur le réseau social. «Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage», a-t-il promis. À une heure de la fin du sondage, 57,4% des plus de 16 millions de participants avaient voté oui. Dans un échange avec un utilisateur de Twitter, Musk a par ailleurs assuré qu’il n’avait pas de successeur désigné.

Décisions controversées

Cette annonce est intervenue après de nombreuses critiques contre la décision annoncée dimanche de Twitter d’ interdire à ses utilisateurs de publier des liens vers des réseaux concurrents, comme Facebook, Instagram, Mastodon ou Truth Social. Ces nouvelles règles ont suscité l’incompréhension de nombreux utilisateurs, dont Jack Dorsey, le cofondateur et ancien patron de Twitter. «Pourquoi?» a-t-il sobrement tweeté.

Comptes suspendus

Depuis son rachat par le patron de Tesla et SpaceX fin octobre, pour 44 milliards de dollars, les règles de modération mises en place sur Twitter par Musk, autoproclamé défenseur de la liberté d’expression, sont loin de faire l’unanimité. Il a, ces derniers jours, supprimé puis rétabli les comptes de plusieurs journalistes américains de CNN, du «New York Times» et du «Washington Post» notamment, faisant réagir l’Union européenne et l’ONU. La vice-présidente de la Commission européenne a même menacé l’entrepreneur de sanctions.