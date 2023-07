Musk lance xAI, nouvelle société autour de l’IA

Elon Musk a annoncé, mercredi, le lancement d’une nouvelle société axée sur l’intelligence artificielle, un projet encore mystérieux qui devrait être dévoilé plus en détail vendredi. «Le but de xAI est de comprendre la véritable nature de l’univers», indique la start-up sur son site, sans plus de précision. Elon Musk a, lui, expliqué, sur Twitter, que xAI ambitionnait de «comprendre la réalité». Le site annonce une séance de questions-réponses vendredi sur Twitter pour évoquer ce nouveau venu de l’IA.