Elon Musk menace de lancer un smartphone alternatif

Smartphone : Elon Musk menace de lancer un mobile alternatif à iOS et Android

Le nouveau patron de Twitter pourrait concurrencer le duopole d’Apple et de Google si son réseau social Twitter était éjecté des boutiques App Store et Play Store.

Le patron de SpaceX, Tesla et Twitter fait souvent parler de lui.

Elon Musk pourrait se lancer dans un nouveau projet ambitieux: créer un smartphone «alternatif» à l’iPhone et aux mobiles concurrents tournant sous Android. C’est la menace brandie par le fantasque milliardaire en réponse à un tweet de l’animatrice américaine Liz Wheeler sur Twitter. Elle évoquait la stratégie hypothétique envisagée dans le cas où le réseau social, dont il est depuis peu devenu le nouveau propriétaire et patron, venait à être banni des boutiques App Store et Play Store. Son ambition de favoriser la liberté d’expression sur sa plateforme de microblogging pourrait en effet le pousser à ne pas respecter les règles en vigueur sur les deux principales boutiques d’applications.