Technologie : Elon Musk met fin à l’accord de rachat de Twitter

Le milliardaire a annoncé vendredi qu’il renonçait à acquérir le réseau social Twitter.

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a indiqué à Twitter vendredi qu’il mettait fin à l’accord passé avec le conseil d’administration pour racheter le réseau social à cause d’informations «fausses et trompeuses» sur l’entreprise.