Etats-Unis: Elon Musk ne perd pas de temps pour remodeler Twitter

États-Unis : Elon Musk ne perd pas de temps pour remodeler Twitter

Après avoir dissous le conseil d’administration et évincé plusieurs hauts responsables, Elon Musk met la pression sur les employés pour remodeler Twitter.

Conseil d’administration remercié, équipes mobilisées, sondages et promesses en tout genre: Elon Musk, le nouveau dirigeant de Twitter, n’a pas perdu de temps à imprimer sa marque sur l’influent réseau social.

Le patron de Tesla et SpaceX a racheté l’entreprise californienne jeudi, et a immédiatement dissous le conseil d’administration, devenant ainsi le «seul administrateur de Twitter», d’après un document officiel remis lundi à l’autorité de régulation des marchés financiers (SEC).

Il a aussi évincé plusieurs hauts responsables, dont l’ex-directeur général Parag Agrawal, et lancé plusieurs chantiers d’envergure, d’après plusieurs médias américains et des salariés. Des ingénieurs de Twitter ont ainsi commencé dès ce week-end à travailler sur la refonte du système d’abonnement et de vérification des comptes.