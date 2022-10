Réseaux sociaux : Elon Musk ne veut pas faire de Twitter une plateforme «infernale»

«Cela dit, Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence», a-t-il ajouté. Elon Musk n’a pas encore officiellement finalisé l’acquisition de Twitter, mais plusieurs signes indiquent que l’opération est en cours et qu’à moins d’un énième rebondissement, la saga vieille de plusieurs mois entre l’entrepreneur et le réseau social devrait arriver bientôt à son terme.

«Chief Twit»

D’après le «Wall Street Journal», les banques participant au financement de l’opération ont aussi commencé à envoyer l’argent. De plus, le New York Stock Exchange, où Twitter est coté, a indiqué dans une notice que l’action de la plateforme serait suspendue vendredi avant l’ouverture de la séance.

«Aider l’humanité»

Se présentant comme un ardent défenseur de la liberté d’expression, l’entrepreneur a déjà indiqué qu’il entendait assouplir la modération des contenus, ravivant les inquiétudes sur un possible regain d’abus et de désinformation sur la plateforme. Il a, par exemple, ouvert la porte à un retour de Donald Trump, évincé de Twitter peu après l’assaut du Capitole en janvier 2021.

De quoi rebuter les annonceurs, souvent à la recherche de contenus consensuels. Or les revenus publicitaires, qui représentaient environ 90% du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2021, ont déjà beaucoup reculé cette année entre l’incertitude autour du rachat, le ralentissement de l’économie et des changements opérés par Apple.

But «noble», mais «difficile»

«En plus de respecter les lois, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous», avance l’entrepreneur. Les utilisateurs doivent pouvoir choisir ce qu’ils voient sur le réseau «selon leurs préférences, de la même façon que vous pouvez par exemple voir des films ou jouer à des jeux vidéo pour tous les âges».

Il est par ailleurs essentiel, selon Elon Musk, de montrer des publicités qui correspondent le plus possible aux «besoins» des internautes. Proposer des annonces plus pertinentes est un but «noble», mais «difficile», selon Jasmine Enberg, analyste pour le cabinet Insider Intelligence.