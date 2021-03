États-Unis : Elon Musk officiellement proclamé «Technoking» de Tesla

Il faudra peut-être bientôt s’adresser à Elon Musk en l’appelant «sire»: le fantasque patron de Tesla a été très officiellement proclamé lundi «Technoking» (roi de la tech) par son entreprise.

La décision a été annoncée dans un document administratif transmis à l’autorité américaine des marchés financiers (SEC) et, laconique, tient en deux lignes: «À compter du 15 mars 2021, les titres d’Elon Musk et de Zach Kirkhorn ont été respectivement changés en Technoking de Tesla et Master of Coin. Elon et Zach gardent leurs postes respectifs de directeur général et de directeur financier».