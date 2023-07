Détails d’architecte: Elon Musk prévoit de s’installer dans les Alpes

Elon Musk est tombé amoureux… en faisant du ski dans les Alpes du Tyrol du Sud. Alors que faire quand on est fortuné et qu’on ne sait pas quoi faire de son argent? On s’implante en faisant construire un pied-à-terre, évidemment! C’est ce qu’est apparemment en train de faire le magnat de la technologie et de l’automobile à San Cassiano. BlueArch, le bureau d’architectes de renom mandaté pour la réalisation des plans de sa nouvelle demeure nous en livre désormais les premiers détails. Et ils en imposent!

Voici le projet de construction de la nouvelle villa d’Elon Musk (Tesla et magnat sur la terrasse comprises), dont les plans sont actuellement en cours de réalisation dans le Sud du Tyrol. BLUEARCH

Chambre cryogénique au lieu de charme de chalet

Interrogé par le journal local italien «Corriere del Trentino» au sujet de la vision de son projet, l’architecte de Bolzano Alessandro Costanza, qui a fondé son studio en partenariat avec Alberto Montesi, explique: «J’en rêvais la nuit. Il s’agit de la carapace d’une tortue avec des niveaux qui se déploient – deux sous terre et trois hors sol». Le projet a une superficie totale de 800 m², répartie en 15 chambres à coucher, autant de salles de bains et un grand salon. Sans oublier l’espace bien-être et sa salle de sport. Jusque là, rien de bien spectaculaire. Mais cela ne s’arrête évidemment pas là. Selon l’architecte, il y a aura «une chambre cryogénique à base d’azote liquide refroidi à -100°C». À cela s’ajoute une cabine encastrée dans le sol et une piscine en suspension en verre. On est loin du chalet traditionnel suisse.

Piscine avec vue imprenable

La piscine à débordement en béton et verre ne fait d’ailleurs pas qu’offrir une vue spectaculaire sur le terrain de 4000 m² sur lequel la villa sera implantée. Elon Musk pourra aussi faire ses longueurs dans le bassin de 30 mètres de long en admirant la vue depuis le fond de la piscine dont l’avant sera entièrement réalisé en verre. Il va sans dire que celle-ci sera chauffée, Elon Musk ayant largement de quoi se rafraîchir dans la chambre cryogénique.

À quand le déménagement?

Les architectes rapportent qu’après un certain silence radio, l’agent immobilier d’Elon Musk a confirmé que l’intérêt était toujours présent. Le terrain d’origine ayant été vendu entre-temps, le studio aurait en vue un nouveau domaine pour Elon Musk, encore plus discret. Pour l’heure, la question demeure de savoir quand et si le fondateur de Tesla donnera son feu vert au projet de construction.