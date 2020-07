Elon Musk promet de nouveau la Lune

Rédiger un nouveau commentaire

Samstats 09.07.2020 à 13:13

Je le dis depuis des années que le problème de l'éthique de la programmation des voitures autonomes est quasi-insoluble. Voir la vidéo "The messy ethics of self driving cars" sur YouTube de Wendover Productions. Elle montre bien l'impossible difficulté de programmer ces engins face à diverses situations pourtant simples.