Twitter : Elon Musk réclame déjà un bouton «modifier»

Le patron de Tesla et SpaceX, désormais actionnaire principal de Twitter, a publié un sondage sur le réseau social pour demander un outil attendu depuis longtemps.

Devenu l’actionnaire principal de Twitter à la suite de l’achat de 73,5 millions d’actions du service de microblogging (9,2% de sa valeur boursière), Elon Musk tente déjà de mettre son grain de sel dans la société. Le fondateur de Tesla et de SpaceX a sondé les membres du réseau social sur l’introduction d’un bouton servant à modifier les tweets déjà publiés.

Trahissant son souhait et celui de nombreux utilisateurs du réseau social depuis des années, il a délibérément mal orthographié les réponses à choix «yse» et «on», au lieu «yes» et «no», laissant sous-entendre qu’une telle fonctionnalité pourrait être très utile en cas de faute de frappe.