Etats-Unis: Elon Musk rétablit le compte Twitter de Donald Trump

États-Unis : Elon Musk rétablit le compte Twitter de Donald Trump

La décision d’Elon Musk devrait susciter des vagues dans la société et la politique américaines.

Plus de quinze millions ont répondu et 51,8% ont voté en faveur du «oui» au retour de l’homme politique républicain sur la plateforme. Quelques minutes après son message, le compte de Donald Trump était de nouveau visible, le dernier message datant du 8 janvier 2021. Le nombre d’abonnés, qui semble être reparti à zéro, s’élevait déjà à environ 300’000 vers 02h20.

Elon Musk avait suggéré à son lancement vendredi soir que le résultat du sondage pourrait influencer une décision sur le retour ou non de l’ancien chef d’État sur le réseau social puisqu’il l’avait accompagné du message «Vox Populi, Vox Dei» (La voix du peuple est la voix de Dieu). Le nouveau patron de Twitter avait démarré cette consultation quelques heures après avoir rétabli, au nom de la liberté d’expression, d’autres comptes d’utilisateurs suspendus.

Trump reste sur Truth Social

Twitter avait banni Donald Trump le 8 janvier 2021, deux jours après l’invasion du Capitole par ses partisans, face au «risque de nouvelles incitations à la violence». Elon Musk avait déjà évoqué en mai un possible retour de l’ex-président républicain, estimant que cette sanction constituait «une décision mauvaise moralement et insensée à l’extrême».

Alors que de nombreux critiques craignent que les contenus ne soient plus suffisamment modérés sur le réseau social, le multimilliardaire était attendu au tournant sur le sujet. Une telle décision devrait susciter des vagues dans la société et la politique américaines, d’autant que Donald Trump s’est de nouveau lancé dans la course à la Maison-Blanche pour 2024.