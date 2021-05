TV : Elon Musk révèle qu’il est atteint du syndrome d’Asperger

«J’ai réinventé la voiture électrique et j’envoie des gens sur la planète Mars à bord d’une fusée». «Vous pensez vraiment que je serais un gars détendu et normal?» dit le patron de Tesla et de Space X dans l’émission SNL.

Elon Musk. AFP

Invité samedi soir de l’émission de comédie satirique américaine SNL (Saturday Night Live), Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de SpaceX, a révélé être atteint du syndrome d’Asperger (SA) et a loué la cryptomonnaie Dogecoin. Il s’est vanté d’être la première personne atteinte de ce syndrome invitée dans l’émission SNL. «Ou du moins la première à l’admettre», a-t-il fait valoir. «Écoute, je sais bien que je dis ou je poste des choses étranges, mais c’est justement la façon dont travaille mon cerveau», a expliqué Elon Musk.

«À toutes les personnes que j’ai pu offenser je dis: j’ai réinventé la voiture électrique et j’envoie des gens sur la planète Mars à bord d’une fusée». «Vous pensez vraiment que je serais un gars détendu et normal?». Le SA est une forme d’autisme. Il s’agit d’un trouble du développement neurologique d’origine génétique, caractérisé par des difficultés significatives dans les interactions sociales.

Tout de noir vêtu

Elon Musk, qui avait minimisé le coronavirus, a essayé de se racheter, tout de noir vêtu, en disant que «les masques faisaient sens». Il s’est gardé de fumer un joint en direct, en rappelant qu’on lui reprochait de l’avoir fait dans un podcast.

Très attendu pour ce rendez-vous humoristique en direct, le multimilliardaire controversé, grand convaincu des cryptomonnaies, n’a pas manqué de louer encore le Dogecoin, une devise numérique créée au départ comme une plaisanterie, qu’il a aidée à légitimer dans ses tweets. Lors d’un sketch où on ne cesse de lui poser la question «mais au fait c’est quoi le Dogecoin?», Elon Musk finit par répondre: «c’est un véhicule financier inarrêtable qui va conquérir le monde». Et d’ajouter enthousiaste: «en avant vers la Lune !» La prestation de l’invité inhabituel de SNL n’a toutefois pas envoyé le cours du Dogecoin sur la Lune, qui a perdu 5 cents pendant l’émission pour terminer autour de 55 cents.

Le magnat de 49 ans, dont l’annonce de la participation à l’émission humoristique culte avait soulevé un semblant de polémique, a joué le jeu. Déguisé en Wario, l’ennemi du héros du jeu video de Super Mario, Elon Musk a assuré «ne pas être diabolique mais seulement incompris». Le fondateur de SpaceX a aussi fait montre d’un humour sombre en envoyant un astronaute sur Mars à qui il assène qu’il «ne survivra pas à cette mission» et dont la tête explose dans le casque en direct sur les écrans de Times Square.

Et dans une pique à la fusée chinoise dont le retour incontrôlé sur terre samedi soir a lâché des débris dans l’Océan indien, les animateurs du show se sont demandé: «mais pourquoi donc Elon Musk est-il l’invité de l’émission? Maintenant on sait, il avait besoin d’un alibi!».