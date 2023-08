Elon Musk sabote les liens web menant vers des sites détestés

Cliquer sur un lien internet et attendre plusieurs secondes avant que le contenu désiré ne s’affiche: cette latence agaçante capable de faire fuir tout internaute vers un autre contenu en ligne semble avoir été introduite volontairement sur le réseau social X d’Elon Musk. Pour mettre des bâtons dans les roues de services concurrents et de médias que le milliardaire n’apprécie pas, les liens externes menant vers le «New York Times», Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, Reuters ou encore Substack ont connu des ralentissements pendant plusieurs jours, a remarqué le «Washington Post». Un état de fait confirmé par des utilisateurs et d’autres médias.