Tech : Elon Musk sans pitié pour le patron d’Apple

L’entrepreneur a rappelé la valeur de Tesla à Tim Cook, qui n’avait pas daigné le recevoir pour une vente alors que sa marque était au plus bas.

Selon la formule consacrée, Elon Musk et Tim Cook ne passeront pas leurs vacances ensemble. En effet, si on en croit un ouvrage à paraître le mardi 3 août, les deux hommes auraient eu une conversation téléphonique houleuse il y a 5 ans, alors que Tesla faisait face à de gros problèmes de production avec son Model 3.

Elon Musk aurait invité son interlocuteur à racheter sa marque automobile à une condition: «Je suis le PDG.» Il aurait fallu un moment à Tim Cook pour comprendre que Musk voulait tout simplement son poste au sein de la firme à la plus forte capitalisation boursière. Le patron d’Apple aurait alors répondu par un juron et aurait raccroché le téléphone.

Chez Apple, le démenti de la conversation entre les deux hommes est venu du service de communication, qui a renvoyé à un entretien de son patron datant d’avril dernier. «Je n’ai jamais parlé à Elon, même si j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour l’entreprise qu’il a construite», avait répondu Tim Cook à la journaliste vedette de la tech, Kara Swisher. L’ouvrage en question, Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, a été écrit par un journaliste du Wall Street Journal.