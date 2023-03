Twitter : Elon Musk s’excuse après un échange «surréaliste» avec un ex-employé

Le patron de Twitter, SpaceX et Tesla, Elon Musk, 51 ans.

Après avoir racheté Twitter il y a plus de quatre mois et avoir licencié la moitié de son personnel, Elon Musk fait encore des vagues. Il s’est rendu protagoniste d’un échange public sur la plateforme de microblogging jugé «surréaliste» par Haraldur Tholeifsson. Cet ex-employé de la plateforme d’origine islandaise a interpellé le patron de Twitter afin d’éclaircir sa situation professionnelle au sein de l’entreprise: «Cher Elon Musk, il y a neuf jours, l’accès à mon ordinateur de travail a été coupé, ainsi que celui d’environ 200 autres employés de Twitter. Cependant, votre responsable des ressources humaines n’est pas en mesure de confirmer si je suis un employé ou non», a écrit celui qui se fait appeler Halli en s’adressant au fantasque milliardaire dans un tweet devenu viral. À ce jour, il a en effet été vu plus de 34 millions de fois depuis sa publication lundi.