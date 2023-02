Elon Musk traite de racistes antiblancs les médias américains

États-Unis : Elon Musk traite de racistes antiblancs les médias après l’abandon d’une BD

Le milliardaire Elon Musk a qualifié les médias américains de «racistes», dimanche, après que plusieurs journaux ont décidé d’arrêter la publication de la bande dessinée «Dilbert», dont l’auteur a comparé, dans une vidéo, la population noire à un «groupe de haine». «Pendant très longtemps, les médias américains ont été racistes envers les personnes non blanches, maintenant ils sont racistes envers les blancs et les Asiatiques», a fustigé le patron de Tesla sur Twitter, réseau social dont il est le propriétaire. «La même chose s’est produite avec les facs et les lycées d’élite en Amérique. Peut-être qu’ils pourraient essayer de ne pas être racistes.»