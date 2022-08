Automobile : Elon Musk vend pour près de 7 milliards de dollars d’actions Tesla

Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions du groupe automobile Tesla, d’après un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, et publié mardi sur le site Internet de cette dernière. Le multimilliardaire et patron de Tesla, actuellement engagé dans un bras de fer juridique autour du rachat du réseau social Twitter, a vendu environ 7,9 millions d’actions Tesla entre le 5 et le 9 août, selon ce document.