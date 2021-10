«Gigabier» : Elon Musk veut lancer sa propre bière

Le milliardaire américain a annoncé un breuvage alcoolisé, dont le nom est inspiré de la «gigafactory» qu'il a inaugurée samedi près de Berlin.

Opération séduction près de Berlin: le constructeur américain Tesla a inauguré samedi sa future «gigafactory», la première en Europe, espérant livrer ses premières voitures électriques en décembre. Des milliers de personnes ont été accueillies pour une cérémonie festive, alors que l’entreprise n’a toujours pas reçu de permis de construire et que certains riverains s’opposent au projet.

Bière annoncée

Séduire la population

Mais le but de cet journée «portes ouvertes» pour le constructeur était de montrer patte blanche auprès des habitants, après plusieurs mois de polémiques. Tesla a en effet bénéficié d’une procédure exceptionnelle et controversée d’autorisation préalable, qui lui a permis de débuter les travaux dès 2019, avant d’avoir un permis de construire. Aucune autorisation définitive n’a depuis été délivrée par les autorités locales, qui évaluent encore l’impact de l’usine sur l’environnement. Les travaux sont pourtant presque terminés. Ce régime d’exception a suscité la colère de certains riverains, inquiets pour les ressources en eau et la biodiversité de la région.