Elon Musk veut racheter Twitter pour 43 milliards

États-Unis : Elon Musk lance une «OPA hostile» sur Twitter

Le fantasque milliardaire veut s’approprier le média social pour près de 40 milliards de francs. Une offre à prendre ou à laisser.

A prendre ou à laisser: déjà principal actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9% de son capital, Elon Musk veut désormais s’emparer de l’intégralité de l’entreprise et la retirer de Wall Street, une offre non-négociable, a-t-il précisé.

L’homme le plus riche du monde

Twitter a confirmé dans un communiqué avoir reçu «l’offre non sollicitée et non contraignante d’Elon Musk d’acquérir l’ensemble des actions ordinaires en circulation de l’entreprise au prix de 54,20 dollars en numéraire».

«Examiner avec attention»

Au nom de la liberté d’expression

«Toutefois, depuis que j’ai réalisé mon investissement, je me suis rendu compte que l’entreprise ne prospérerait pas et ne servirait pas son impératif sociétal sous sa forme actuelle», estime-t-il

Renoncement au siège

Selon l’analyste, le milliardaire n’est pas non plus «le type de personne qui allait vendre ses parts et s’en aller. M. Musk pense qu’il sera plus efficace en provoquant le changement au sein de Twitter et en faisant de la plateforme le porte-étendard de la liberté d’expression».