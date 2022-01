France : Elsa Bois et Michou officialisent enfin leur amour

Après des mois de rumeurs et de démentis, la danseuse et le youtubeur ont confirmé ce dont tout le monde se doutait: ils s’aiment.

Le 9 décembre 2021, Elsa Bois déclarait encore au «Progrès» qu’il n’y avait que de l’amitié entre Michou et elle. « Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Et nous allons nous revoir. Mais nous ne sommes pas ensemble si telle est votre question », avait-elle confié. Petit mensonge ou volonté de préserver le début de son histoire d’amour?