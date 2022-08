Elton John a été bluffé par Britney Spears

Britney Spears et Elton John se connaissent de longue date. Ils n’avaient en revanche jamais collaboré pour un titre. Getty Images via AFP

C’est en juillet 2022, dans le studio du producteur Andrew Watt à Beverly Hills, qu’Elton John et Britney Spears se sont retrouvés pour enregistrer «Hold Me Closer», sorti le vendredi 26 août 2022. «Elle est arrivée avec la voix échauffée et des idées très claires sur sa contribution. Elle a chanté de façon fantastique, l’enregistrement a duré moins de deux heures. Je suis tellement ravi de ce qu’elle a fait», a confié la star britannique au «Guardian».

Elton John, 75 ans, n’est pas le seul à avoir été bluffé par le talent de l’Américaine. «Elle était bien préparée. Elle avait passé du temps sur la chan­son et savait comment elle voulait l’interpréter. Elle s’est donnée vocalement», a confirmé Andrew Watt, vainqueur d’un Grammy en 2021 et producteur, notamment, pour Justin Bieber et Ed Sheeran. Le musicien a souligné le perfectionnisme de Britney Spears. «Elle a été très collaborative et a eu de bonnes idées sur la production et sur le mixage. C’est une experte en musique dansante», a dit le New-Yorkais de 31 ans au journal.