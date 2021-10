Royaume-Uni : Elton John dans l’histoire grâce à Dua Lipa

La star britannique vient de battre un record avec «Cold Heart», titre qu’il partage avec la chanteuse.

L’iconique Elton John, 74 ans, est à nouveau au sommet des charts britanniques. Sa collaboration avec Dua Lipa sur «Cold Heart» est dans le top 10 date du 15 octobre 2021. Ce qui permet au chanteur d’entrer dans les histoire. Il est en effet le premier artiste à placer un single dans le top 10 sur six décennies différentes. D’après Chartsinfrance.fr , il fait ainsi mieux qu’Elvis Presley, Michael Jackson ou David Bowie.

En avril 2021, dans «Billboard», la légende de la pop, qui a récemment dû reporter sa tournée qui devait passer par la Suisse, avait livré son sentiment face à ce nouveau succès, près de 60 ans après ses débuts. «C’est en grande partie dû à la popularité de Dua Lipa. Je suis très content et heureux de voir que je suis encore dans le coup. J’ai toujours essayé de l’être. Mon émission radio sur Apple Music (ndlr: «Rocket Hour») y est aussi pour quelque chose. Quand je la fais, mon but est de présenter de la nouvelle musique produite par de jeunes artistes. J’entre en contact avec eux, je fais leur promo et ils deviennent des amis», a raconté Elton John au site américain.