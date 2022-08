Elton John dévoile un extrait du duo avec Britney

Pop : Elton John dévoile un extrait de son duo avec Britney Spears

Le chanteur britannique a partagé quelques secondes du titre «Hold Me Closer», qui sortira le 26 août 2022.

La pochette de «Hold Me Closer».

Un jour après la fuite de son duo avec Britney Spears sur le Net, Elton John a décidé de faire un cadeau à toutes les personnes qui n’en peuvent plus d’attendre «Hold Me Closer». Le chanteur britannique de 75 ans a publié un court extrait de la chanson sur son compte TikTok et annoncé sa date de sortie officielle: le 26 août 2022.