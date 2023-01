Elton John touche le pactole avec ses concerts d’adieu

«Farewell Yellow Brick Road» : Elton John touche le pactole avec ses concerts d’adieux

Elton John, qui a récemment sorti un duo avec Britney Spears, a lancé sa tournée mondiale intitulée «Farewell Yellow Brick Road» en septembre 2018. Interrompue en mars 2020, à cause de la pandémie, puis repoussée pour des raisons de santé, elle a repris en janvier 2022. Après qu’elle aura fait halte au Hallenstadion de Zurich, les 1er et 2 juillet 2023, elle prendra fin quelques jours plus tard à Stockholm, en Suède. En tout, le Britannique aura donné 327 concerts d’adieux et, à l’occasion, empoché une sacrée fortune.