Musique : Elton John va sortir un nouvel album, conçu pendant le confinement

Le chanteur britannique a annoncé mercredi une nouvelle galette, intitulée «The Lockdown Sessions». Certains des morceaux ont été enregistrés sur Zoom durant la pandémie.

«La dernière chose que je m’attendais à faire»

L’album de 16 titres, qui sortira le 22 octobre, comprend dix nouvelles chansons dont des collaborations avec des artistes tels que Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder et Stevie Nicks.

«Certaines des sessions d’enregistrement devaient se faire à distance, via Zoom, ce que je n’avais évidemment jamais fait auparavant», a raconté l’interprète de «Your Song» et «Candle in the Wind». D’autres sessions «ont été enregistrées en suivant des règles de sécurité très strictes, en travaillant avec un autre artiste, mais séparés par des écrans de verre».