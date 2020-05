Lausanne

Élu condamné pour des abus sexuels sur une fille de 8 ans

Un retraité engagé politiquement sur le plan communal a écopé de 20 mois de prison pour des actes d’ordre sexuel sur une fille de 8 ans et pour infraction à la loi sur les étrangers.

Il avait juré ses grands dieux, en sanglotant, qu’il n’avait «jamais touché la gamine». Mais ni les pleurs ni l’argumentaire du prévenu n’ont convaincu le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Poursuivi pour des actes d'ordre sexuel sur une fille âgée de 8 ans lors des faits, en 2017, de contrainte sexuelle et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, un UDC élu sur le plan communal vient d’être condamné à 20 mois de prison ferme. Une peine dont il faudra déduire 17 jours de détention avant jugement, dont 3 dans des conditions illicites. Le retraité suisse devra également verser 1000 francs à la mère de la victime à titre de tort moral.

Malgré les dénégations réitérées de l’accusé, abonné depuis plus d’un demi-siècle aux affaires pédophiles dont il réussissait souvent à s’extirper, la procureure Nathalie Pilloud a estimé qu’il n’y avait «pas de fumée sans feu». Elle avait requis une peine de 30 mois de prison.

Les faits ont eu lieu début 2017, peu de temps après que l’enfant, alors âgée de 8 ans, a rejoint sa maman en Suisse. Selon la jeune victime, celui qui était alors son beau-père était nu sur un fauteuil et lui avait demandé de toucher «l’endroit pour faire pipi qui a comme deux oeufs vers le bas». La fillette aurait refusé. L’homme se serait alors levé pour poser sa main sous les habits de la fille en lui touchant la poitrine. Le prévenu lui aurait fait subir plusieurs attouchements sexuels.

Indemnité refusée à l’accusé

«On ne définit pas un homme par son passé», avait soutenu Me Mathias Micsiz, avocat de la défense. Partant du principe que son client était innocent, il avait réclamé une indemnité de 3400 francs pour sa détention préventive. Indemnité qui a été évidemment été refusée, puisque l’accusé a été reconnu coupable.

Un mariage express de l’élu UDC avec une femme étrangère, en situation irrégulière et de 22 ans sa cadette, a également attiré le radar des autorités. Cette union a permis à l’épouse d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Ce couple atypique se signale aussi par l’absence de communauté de toit, de table et de lit puisque mari et femme n’habitent pas ensemble. L’accusé a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers.