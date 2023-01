Canton de Fribourg : Elu condamné pour ivresse au volant et menace contre des policiers

Pour Etienne*, élu responsable du dicastère Justice et police au sein de sa commune, c’est une condamnation qui fait tache. Il a écopé d’une peine de 120 jours-amende à 120 francs avec sursis de 2 ans et de 3000 francs d’amende. En avril 2022, aux environs de 22h, des agents de la police cantonale fribourgeoise ont remarqué une voiture qui zigzaguait sur la route. Tout laissait croire que l’homme au volant n’avait pas bu que de l’eau. Selon les agents, Etienne aurait essayé de se soustraire au contrôle en mettant en avant sa fonction d’élu. Les esprits se sont échauffés au point que le conducteur a été conduit au poste de police de Bulle. Là, il a accepté de souffler dans le ballon: 0,87 mg d’alcool dans le sang par litre d’air expiré.

Selon La Liberté, l’élu a été condamné pour conduite en état d’ébriété et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Etienne n’ayant pas fait opposition, l’ordonnance pénale est entrée en force. L’affaire ne sera donc pas jugée par un tribunal.

*Prénom d’emprunt