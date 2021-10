Yverdon-les-Bains (VD) : Elu condamné pour n’avoir pas respecté sa quarantaine

Ruben Ramchurn vient d’écoper d’une amende de 3000 francs pour avoir pris part à la campagne en vue des élections communales, alors qu’il était cas contact Covid. Il a contesté et ira défendre sa cause devant un tribunal.

L’homme est connu pour son sens du spectacle: le président de la section UDC d’Yverdon-les-Bains (VD) s’était par exemple illustré en janvier 2019 pour avoir organisé un barbecue géant à Lausanne, en marge du salon agricole Swiss Expo, à quelques dizaines de mètres d’une manifestation organisée par des militants antispécistes. Pour cette action, Ruben Ramchurn avait du reste été recadré par le Bureau du Conseil communal yverdonnois, où il siège. Mais le trublion n’a pas pour autant changé de ton et il a notamment milité bruyamment contre les mesures sanitaires liées au Covid-19. Est-ce que ça a fini par déranger certains de ses adversaires? C’est en tout cas ce qu’affirme l’élu, alors qu’il vient d’être condamné pour n’avoir pas respecté sa quarantaine, en février dernier, rapporte blick.ch. Et il l’a fait au vu de tous, puisqu’il était dans les rues de sa ville et faisait campagne pour les élections communales.