Lausanne: Élu PLR pris pour un climatosceptique: «Les réactions sont virulentes»

«Ce tweet halluciné de la RTS pour une alerte météo prouve une fois de plus que l’écoanxiété est surtout construite par le goût immodéré des médias pour le traitement anxiogène de l’écoanxiété.» En réagissant à une publication de la RTS sur une alerte canicule de MétéoSuisse, Matthieu Carrel du PLR ne s’attendait pas à être autant pris à partie. «J’ai reçu beaucoup de réactions très virulentes ce week-end. J’étais en montagne et à un moment donné, c’était trop. J’ai décidé de protéger mon compte un moment», a réagi l’avocat et premier citoyen de Lausanne en tant que président du Conseil communal de la capitale vaudoise.