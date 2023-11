Elu victime d’insultes islamophobes après avoir défendu Gaza

«Sauvages nouvellement arrivés», «parasites sous-humains», «singe habillé». Dans les deux emails anonymes reçus vendredi dernier par Mountazar Jaffar, conseiller communal lausannois, les insultes ne sont pas seulement graves, elles sont systématiques et argumentées. Elles font suite à une interview donnée par le socialiste à «Blick», dans lequel il prenait position en soutien aux civils de Gaza, et critiquait la politique israélienne. Il n’en fallait pas plus pour faire péter les plombs à ce lecteur, qui s’en est pris verbalement à Mountazar Jaffar, mais également aux Palestiniens, aux Arabes et aux musulmans de tous horizons.