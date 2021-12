Ville de Genève – Elue accusée d’imposer ses vues sans pouvoir en débattre

Des trams, des vélos et des piétons

Le projet dévoilé hier prévoit donc de supprimer le trafic motorisé et les places de stationnement entre la place des Augustins et Plainpalais, l’ace n’étant pas éminemment essentiel dans le réseau. Les cases seront compensées dans les parkings avoisinants. Des trottoirs généreux, une piste cyclable bidirectionnelle, des arbres et des voies de tram, voilà les aménagements imaginés. Pour autant, les véhicules de livraison, des services d’urgence et d’entretien pourront continuer à accéder aux lieux. Le résultat des études dévoilé aux élus la semaine dernière, sera présenté aux habitants et aux commerçants début 2022. «S’il y a une levée de boucliers, cela ne se fera pas, concède Frédérique Perler. Mais je ne peux imaginer un refus de rendre la ville plus belle.»