Billie Eilish : Élue personnalité de l’année pour PETA

La jeune chanteuse américaine de 19 ans succède à Roger Moore, Pamela Anderson ou Joaquin Phoenix.

Un prix de plus pour Billie Eilish. Déjà récompensée de plusieurs Grammy Awards notamment, la chanteuse de 19 ans, qui deviendra la plus jeune tête d’affiche du festival Glastonbury en 2022, vient d’être élue Personnalité de l’année 2021 par l’association de défense des animaux PETA.

«Billie Eilish est clairement en opposition aux repas carnés, aux produits laitiers, au cuir, à la fourrure et à la soie», explique la fondatrice de PETA, Ingrid Newkirk, dans un communiqué. «L’association la remercie d’avoir saisi chaque occasion de rappeler que la mode et les aliments véganes sont plus respectueux des animaux et de la planète que nous partageons avec eux.» Rappelons que l’interprète de «Bad Guy» est végane depuis ses 12 ans. Plus récemment, lors du MET Gala 2021, elle avait fait plier la marque de mode Oscar de la Renta . Elle avait accepté de porter une de ses créations sur le tapis rouge à condition que la manufacture se passe de fourrure dans ses créations.