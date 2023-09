Elue vaudoise menacée: «Je n’ai pas osé rentrer chez moi hier soir»

Ce n’est pas la première fois que la députée vaudoise Mathilde Marendaz fait face à des attaques personnelles, mais la lettre qu’elle raconte avoir reçue ce mercredi va particulièrement loin. Le courrier anonyme enchaîne les menaces et les insultes, menaçant de la «brûler comme Jeanne d’Arc» «dès qu’on aura trouvé ton adresse», et de la suivre dans la rue pour la poignarder dans le dos. «Non, on ne va pas te tuer, mais t’handicaper à vie», écrit l’auteur.

«C’est très affectant, réagit l’Yverdonnoise. On a beau se dire, rationnellement, que ce ne sont pas des gens qui passeront à l’acte… Je n’ai pas osé rentrer chez moi hier soir.» Elle déposera plainte contre inconnu et appelle le Ministère public à redoubler d’efforts dans ce type d’investigations. Elle invite aussi le Grand Conseil à prendre position publiquement.

La colère de l’auteur du courrier, écrit-il, tient au «dénigrement» de la députée d’Ensemble à Gauche à l’égard de la police. Ce printemps, elle était en effet apparue sur une photo tenant un panneau portant la mention «ACAB», soit «tous les policiers sont des bâtards». Cette photo avait provoqué de vives réactions et une plainte, classée depuis. «Je l’ai dit partout et je le redis: c’était maladroit et je n’ai jamais voulu insulter les policiers, réagit-elle. Mais on devrait pouvoir critiquer les institutions sans recevoir en retour des menaces d’une telle violence.»