Russie: Elus communistes privés de vote pour avoir demandé le retrait d’Ukraine

Russie : Élus communistes privés de vote pour avoir demandé le retrait d’Ukraine

Malgré une loi réprimant les critiques envers l’armée russe, deux députés ont osé souhaiter l’arrêt de la guerre, pour qu’il n’y ait pas plus d’orphelins ni d’invalides. Ils risquent les «représailles les plus fermes».

«Nous comprenons que si notre pays ne cesse pas l’opération de guerre, il y aura de plus en plus d’orphelins», a déclaré le député communiste russe, Leonid Vassioukevitch.

Lors de cette réunion, le député Leonid Vassioukevitch, appartenant au Parti communiste de Russie, s’est levé et a lu une adresse au président Vladimir Poutine, en dépit de plusieurs tentatives d’autres élus et du gouverneur de la région, également présent à la réunion, de le faire taire. «Il y a quelques jours, lors d’une réunion de l’Assemblée législative du kraï de Primorie, a été adoptée une série de mesures de soutien des familles de soldats morts pendant l’opération militaire», a-t-il déclaré, selon la vidéo de la séance publiée sur le compte YouTube de l’assemblée.

Ils «discréditent» l’armée russe

«Nous comprenons que si notre pays ne cesse pas l’opération de guerre, il y aura de plus en plus d’orphelins. Au cours de l’opération militaire, des gens finissent invalides, ce sont de jeunes gens qui pourraient apporter beaucoup à notre pays. Nous exigeons un retrait immédiat des troupes russes», a-t-il conclu, recueillant quelques applaudissements.

Le gouverneur de la région, Oleg Kojemiako, a ensuite demandé à priver de parole Leonid Vassioukevitch et un autre député communiste, Guennadi Choulga, qui l’avait soutenu après sa prise de parole, les accusant de «discréditer l’armée russe, qui se bat contre le nazisme», selon la vidéo également mise en ligne par le journal «Kommersant».

Gare aux représailles…

Ces deux députés ont ensuite été privés de droit de vote par l’Assemblée pour la journée, à 27 voix pour et cinq contre. Le chef du groupe communiste dans cette assemblée, Anatoli Dolgatchev, a ensuite dénoncé ses collègues et promis des «mesures de représailles les plus fermes».