Parlement – Elus contre les fermetures et pour la «2G» du bout des lèvres

Parlement : Élus contre les fermetures et pour la «2G» du bout des lèvres

La commission de la santé publique du National rejette l’option dure proposée par le Conseil fédéral et n’accepte qu’à peine la plus souple.

Partie prenante à la consultation du Conseil fédéral, le Parlement a donné un premier avis par le biais de la commission de la santé publique du National, dans un communiqué publié lundi soir. Fermetures d’établissements? C’est non, à 13 voix contre et 9 pour. L’extension de la 2G (entrée uniquement pour vaccinés et guéris)? C’est oui (13 voix pour, 7 contre), mais uniquement si on y abandonne les masques et il serait exclu d’exiger, en plus, un test négatif.