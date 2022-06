Yverdon-les-Bains (VD): Elus surpris en train de regarder le match en pleine séance

Yverdon-les-Bains (VD) : Élus surpris en train de regarder le match en pleine séance

Trois municipaux avaient les yeux rivés sur le match de l’équipe de Suisse jeudi soir. Manque de pot, la séance du Conseil communal était filmée.

«Au moment où j’ai jeté un œil au match de la Nati, j’en étais à ma 13e heure de travail de la journée. Dans un tel contexte, on a le droit de prendre dix minutes pour soi.» C’est ainsi que s’est expliqué Christian Weiler, dans les pages de «24 heures». Le municipal PLR d’Yverdon (VD) et ses collègues Jean-Daniel Carrard (PLR) et Jean-Claude Ruchet (PS) participaient à la séance du Conseil communal jeudi dernier, mais semblaient avoir la tête ailleurs, et plus précisément à Prague, sur le match de Ligue des Nations entre la Suisse et la République Tchèque.